Режиссёр Оливер Стоун в интервью сербской газете Politika выразил мнение, что США спровоцировали конфликт на Донбассе.

По его словам, Вашингтон всегда «нарушал все правила», когда хотел, однако, при этом является «профессионалом в осуждении стран, которые нарушают линию мирового порядка».

«Мы говорим России, что делать, я думаю, это смешно, учитывая то, что мы (США. — RT) сделали... Все только кричат: «Русские нападают». А кто это спровоцировал? Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию», — отметил Стоун.

Он добавил, что с 2014 года Украина потеряла свою нейтральность и была «против России», в результате чего между сторонами возник конфликт.

3 декабря автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен выразил мнение, что США может перестать поставлять оружие Украине , если осознает, что риски эскалации конфликта перевешивают интересы Вашингтона.