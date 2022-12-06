Globe and Mail: Канада выделит Украине $11 млн на разминирование территорий
«Канада в понедельник объявила о помощи в $15 млн ($11 млн США. — RT) на оборудование, необходимое Украине для гуманитарной очистки от мин», — сказано в сообщении.
Уточняется, что выделяемые Украине средства помогут финансировать работы по обнаружению и ликвидации мин и других неразорвавшихся снарядов.
24 ноября глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что около 40 канадских военных уже приступили к обучению украинских сапёров на территории Польши.
30 ноября канадский премьер-министр Джастин Трюдо ушёл от ответа на вопрос о том, будет ли он себя «комфортно чувствовать», если Украина использует канадское оружие для ударов по Крыму.