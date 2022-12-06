USAID расследует дело о мошенничестве в отношении трёх украинских организаций

В USAID заявили, что генеральный инспектор Агентства по международному развитию США расследует дело о возможном мошенничестве в отношении трёх украинских НПО.

Отмечается, что три НПО Украины подали на субсидии USAID «похожие предложения с похожими расходами».

«Офис генерального инспектора расследует обвинения в мошенничестве и коррупции в рамках финансируемой США программы иностранной помощи», — цитирует сообщение РИА Новости.

В материале также сказано, что действия организаций расцениваются как «потенциальный сговор», направленный на то, чтобы «скомпрометировать процесс выделения грантов».

29 ноября глава правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов провёл переговоры с председателем европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин МакКи и сообщил, что Украина обратилась к Соединённым Штатам с просьбой предоставить дополнительный объём газа для отопительного сезона.