Eagle: парламент Монголии собрался на внеочередное заседание на фоне протестов

Парламент Монголии собрался на внеочередное заседание на фоне протестов в Улан-Баторе. Об этом заявила пресс-служба законодательного органа.

«Объявлено, что внеочередное заседание парламента пройдёт в онлайн-режиме. Источники сообщили, что на совещании в связи со сложившейся ситуацией возможно обсуждение установления красного уровня ЧП», — пишет портал Eagle.

В монгольской столице проходят акции протеста из-за данных о краже угля

Ранее глава столицы Монголии Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне протестующих на центральной площади столицы и возле Дома правительства.

Перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе проходит акция протеста на фоне сообщений о краже угля.