Euractiv: в польский портовый город Гдыня прибыли 800 единиц американской военной техники

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За минувшие выходные в портовый польский город Гдыня прибыли 800 единиц американской военной техники, в том числе танки, пишет Euractiv.
Euractiv: в польский портовый город Гдыня прибыли 800 единиц американской военной техники
  • Gettyimages.ru

Как сообщил коммерческий директор терминала Baltic Container Terminal Михал Кужайчик, перевалка подобной техники идёт с 2018 года, в настоящий момент «прибыло оборудование, которое будет использоваться в Польше».

По информации Polish News, техника и американские солдаты из 1-й пехотной дивизии будут размещены в Польше в течение следующих девяти месяцев в рамках операции Atlantic Resolve, затем их заменят другими военными.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее сообщил, что поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель.

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