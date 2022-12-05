Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России и КНР вместе противостоять растущему внешнему давлению.

Об этом он сказал на встрече по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

Мишустин подчеркнул, что два государства вместе выступают за создание многополярной архитектуры международных связей.

«И готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня образования КНР отметил развитие отношений двух стран в различных сферах в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.