Politico сообщила о планах НАТО использовать на Украине новые методы борьбы с Россией

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Североатлантический альянс намерен использовать в конфликте на Украине новые методы борьбы с Россией, в частности хакеров. Об этом пишет газета Politico.
Politico сообщила о планах НАТО использовать на Украине новые методы борьбы с Россией
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По её данным, киберсилы НАТО внимательно следят за ситуацией на Украине, чтобы найти способы оказать помощь Киеву, а также сделать так, чтобы России и «другим противникам» было сложнее взламывать инфраструктуру в странах Североатлантического альянса. 

Также в статье говорится, что в ходе учений в Эстонии на прошлой неделе киберсилы альянса применили новые технологии, в том числе задействовали технологии искусственного интеллекта. 

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме по кибербезопасности призвал страны альянса нарастить сотрудничество в киберпространстве и увеличить объём инвестиций.

До этого он заявлял, что в альянсе всё «больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии».

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