Глава МВД Турции: Европа сдалась в борьбе с наркотиками

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Европа сдалась в борьбе с наркотиками. Об этом сообщает CNN Türk.

«Мы хотим ликвидировать механизмы продажи наркотиков. Европа сдалась в борьбе с наркотиками. Почти в каждой стране наркотики либерализованы, открыты наркомагазины, что стимулирует рост предложения наркотиков, применяя контролируемый механизм», — цитирует его РИА Новости.

По мнению министра, Турция является «примером для всего мира в борьбе с поставками наркотиков».

Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема в рамках выступления на конгрессе по борьбе с организованной преступностью предложила Европе декриминализовать кокаин и таким образом регулировать рынок.