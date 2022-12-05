Глава МВД Турции: Европа сдалась в борьбе с наркотиками

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Европа сдалась в борьбе с наркотиками. Об этом сообщает CNN Türk.
Глава МВД Турции: Европа сдалась в борьбе с наркотиками
  • AP

«Мы хотим ликвидировать механизмы продажи наркотиков. Европа сдалась в борьбе с наркотиками. Почти в каждой стране наркотики либерализованы, открыты наркомагазины, что стимулирует рост предложения наркотиков, применяя контролируемый механизм», — цитирует его РИА Новости.

По мнению министра, Турция является «примером для всего мира в борьбе с поставками наркотиков».

Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема в рамках выступления на конгрессе по борьбе с организованной преступностью предложила Европе декриминализовать кокаин и таким образом регулировать рынок.

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