Глава МВД Турции: Европа сдалась в борьбе с наркотиками
- AP
«Мы хотим ликвидировать механизмы продажи наркотиков. Европа сдалась в борьбе с наркотиками. Почти в каждой стране наркотики либерализованы, открыты наркомагазины, что стимулирует рост предложения наркотиков, применяя контролируемый механизм», — цитирует его РИА Новости.
По мнению министра, Турция является «примером для всего мира в борьбе с поставками наркотиков».
Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема в рамках выступления на конгрессе по борьбе с организованной преступностью предложила Европе декриминализовать кокаин и таким образом регулировать рынок.