Обозреватель Kresy Троян обвинил Украину во лжи о выплаченном Польше долге

Обозреватель польского издания Kresy Марек Троян обвинил Украину во лжи о выплаченном Варшаве долге.

Украинское информагентство УНИАН ранее опубликовало инфографику, в которой утверждается, что украинцы потратили в Польше €2,14 млрд за последний год, и это почти окупает помощь, оказанную Варшавой Киеву.

В своей статье Троян заявил, что опубликованная украинским СМИ инфографика содержит ложную информацию и «носит отчётливый пропагандистский характер».

Обозреватель утверждает, что Варшава потратила на помощь Киеву более €3 млрд. Также отмечается, что, по данным ECD, содержание беженцев с Украины обошлось польской стороне в €8,36 млрд.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны решили начать бороться с тем, что украинские беженцы злоупотребляют помощью, предоставляемой им польской стороной.