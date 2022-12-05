Обозреватель Kresy Троян обвинил Украину во лжи о выплаченном Польше долге

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Обозреватель польского издания Kresy Марек Троян обвинил Украину во лжи о выплаченном Варшаве долге.
Обозреватель Kresy Троян обвинил Украину во лжи о выплаченном Польше долге
  • РИА Новости

Украинское информагентство УНИАН ранее опубликовало инфографику, в которой утверждается, что украинцы потратили в Польше €2,14 млрд за последний год, и это почти окупает помощь, оказанную Варшавой Киеву.

В своей статье Троян заявил, что опубликованная украинским СМИ инфографика содержит ложную информацию и «носит отчётливый пропагандистский характер».

Обозреватель утверждает, что Варшава потратила на помощь Киеву более €3 млрд. Также отмечается, что, по данным ECD, содержание беженцев с Украины обошлось польской стороне в €8,36 млрд.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны решили начать бороться с тем, что украинские беженцы злоупотребляют помощью, предоставляемой им польской стороной.

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