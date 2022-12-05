Глава «Мегафона» заявил, что Nokia получила разрешение на поставку оборудования в Россию

Глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК заявил, что Nokia получила экспортную лицензию на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию.

По его словам, финская компания направляла четыре обращения для получения экспортных лицензий, в том числе два регуляторам стран ЕС, и ещё два — регуляторам США.

Помбухчан добавил, что, по информации, одно обращение «удовлетворено положительно». Ещё по трём обращениям ожидаются решения», добавил он.

Ранее сообщалось, что Nokia запросила у США и Финляндии экспортные лицензии для поставок в Россию телекоммуникационного оборудования для выполнения ранее заключённых контрактов.

В частности, компания направляла запросы в Бюро промышленности и безопасности США и МИД Финляндии.