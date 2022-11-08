РБК: Nokia запросила у США и Финляндии экспортные лицензии для поставок в Россию
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Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что Nokia направила запросы в Бюро промышленности и безопасности США и МИД Финляндии.
Как объяснил источник издания, речь идёт о поставках запчастей, которые нужны для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трёх лёт.
Также он заявил, что «переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии».
Ранее сообщалось, что Nokia намерена закрыть большую часть своего бизнеса в России до конца 2022 года.
При этом официальное присутствие компании на российском рынке сохранится до завершения юридического закрытия.