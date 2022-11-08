РБК: Nokia запросила у США и Финляндии экспортные лицензии для поставок в Россию

Финская компания Nokia запросила у США и Финляндии экспортные лицензии для поставок в Россию телекоммуникационного оборудования для выполнения ранее заключённых контрактов.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что Nokia направила запросы в Бюро промышленности и безопасности США и МИД Финляндии.

Как объяснил источник издания, речь идёт о поставках запчастей, которые нужны для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трёх лёт.

Также он заявил, что «переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии».

Ранее сообщалось, что Nokia намерена закрыть большую часть своего бизнеса в России до конца 2022 года.

При этом официальное присутствие компании на российском рынке сохранится до завершения юридического закрытия.