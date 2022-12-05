Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он поддерживает прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала», — заявил Макрон в интервью CBS.

Он отметил, что в данной ситуации «изоляция хуже всего».

Ранее Макрон заявил о намерении провести переговоры с Путиным и обсудить в том числе вопросы гражданской атомной энергетики на Украине.

При этом Макрон сообщил, что намерен перед телефонным разговором с Путиным провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

30 ноября стало известно, что президент Франции прибыл в США с пятидневным государственным визитом для переговоров с американским коллегой.

2 декабря Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор по инициативе Берлина.