Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным
«Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала», — заявил Макрон в интервью CBS.
Он отметил, что в данной ситуации «изоляция хуже всего».
Ранее Макрон заявил о намерении провести переговоры с Путиным и обсудить в том числе вопросы гражданской атомной энергетики на Украине.
При этом Макрон сообщил, что намерен перед телефонным разговором с Путиным провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
30 ноября стало известно, что президент Франции прибыл в США с пятидневным государственным визитом для переговоров с американским коллегой.
2 декабря Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор по инициативе Берлина.