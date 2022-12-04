Польша направляет военных на поддержку Киеву с целью их подготовки к дальнейшей аннексии Западной Украины, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Логика заключается в том, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что у польских военных нет опыта боевых действий, поэтому Польша отправляет их на Украину для того, чтобы натренировать.

По его словам, со временем эти обученные войска будут направлены на западную часть Украины.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о данных касательно планов Польши относительно западноукраинских земель.