NI: политика европейских стран в отношении России и Китая противоречит интересам США

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Политика некоторых стран Западной Европы в отношении России и Китая противоречит интересам Соединённых Штатов. Об этом заявил бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для The National Interest.
NI: политика европейских стран в отношении России и Китая противоречит интересам США
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По мнению обозревателя, западноевропейские страны не выразили готовности следовать за политикой Вашингтона в вопросах украинского конфликта в полной мере.

Также они не поддерживают полностью политику США, направленную на сдерживание Китая.

«Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американскому политическому курсу», — указал Кропси.

Речь, в частности, идёт о Франции и Германии, которые, как пишет автор статьи, стремятся добиться большей независимости от США со времён холодной войны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.

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