NI: политика европейских стран в отношении России и Китая противоречит интересам США
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По мнению обозревателя, западноевропейские страны не выразили готовности следовать за политикой Вашингтона в вопросах украинского конфликта в полной мере.
Также они не поддерживают полностью политику США, направленную на сдерживание Китая.
«Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американскому политическому курсу», — указал Кропси.
Речь, в частности, идёт о Франции и Германии, которые, как пишет автор статьи, стремятся добиться большей независимости от США со времён холодной войны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.