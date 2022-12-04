Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве

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Делегация парламентариев Ирана прибыла в Москву для участия в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая пройдёт в понедельник, 5 декабря.
Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Отмечается, что иранскую делегацию возглавляет председатель комиссии меджлиса Исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде.

«Иранские парламентарии проведут переговоры с коллегами в Москве, в понедельник примут участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ», — говорится в сообщении.

Ранее состоялся саммит ОДКБ.

Лидеры стран — членов ОДКБ приняли решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, специальными средствами.

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