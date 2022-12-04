Делегация Ирана примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Отмечается, что иранскую делегацию возглавляет председатель комиссии меджлиса Исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде.
«Иранские парламентарии проведут переговоры с коллегами в Москве, в понедельник примут участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ», — говорится в сообщении.
Ранее состоялся саммит ОДКБ.
Лидеры стран — членов ОДКБ приняли решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, специальными средствами.