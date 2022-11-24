Песков прокомментировал саммит ОДКБ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал саммит Организации Договора о коллективной безопасности.

Он отрицательно ответил на вопрос, скажется ли как-то на судьбе организации неподписание проекта декларации Арменией.

«Нет, никоим образом, существуют определённые разногласия по некоторым моментам, которые не позволили, действительно, подписать два документа вчера», — сказал Песков.

По его словам, «это не значит, что это каким-то образом ставит под угрозу существование ОДКБ».

При этом представитель Кремля заявил, что саммит ОДКБ, озвученные в ходе него позиции сторон и весь прошлый год в целом показали растущую потребность стран-участниц в таком объединении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

При этом лидеры стран — членов ОДКБ приняли решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, специальными средствами.