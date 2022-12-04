Посольство Украины в Казахстане получило сообщение о минировании здания, полиция ищет злоумышленников, заявили в МВД республики.

«1 декабря в 17:50 в полицию обратился консул посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 пришло письмо о минировании здания», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в рамках проверки сотрудники спецслужб не обнаружили взрывчатки. Эвакуацию сотрудников и посетителей учреждения не проводили.

Ранее испанская газета Okdiario сообщила, что в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в письме.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что число угроз диппредставительствам увеличилось до 17.