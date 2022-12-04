Илон Маск заявил, что Apple возобновила размещение рекламы в Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о возобновлении компанией Apple размещения рекламы в Twitter.

«Илон Маск сказал, что Apple «полностью возобновила» публикацию рекламы в Twitter, продолжая деэскалацию назревавшей войны между двумя наиболее влиятельными технологическими компаниями мира», — сообщает Bloomberg.

По данным издания, Маск назвал Apple крупнейшим рекламодателем соцсети.

28 ноября бизнесмен заявил, что компания Apple практически перестала размещать рекламу в Twitter.

До этого Илон Маск пообещал «амнистию» заблокированных аккаунтов в Twitter.