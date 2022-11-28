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Илон Маск: Apple практически перестала размещать рекламу в Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Apple практически перестала размещать рекламу в Twitter.
Илон Маск: Apple практически перестала размещать рекламу в Twitter
  • Gettyimages.ru

Об этом Маск написал в своём аккаунте в соцсети.

«Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?» — заявил он.

Ранее Маск спрогнозировал рост числа ежемесячных пользователей Twitter до миллиарда за 12—18 месяцев.

До этого бизнесмен пообещал «амнистию» заблокированных аккаунтов в Twitter.

Также Маск сообщал, что в Twitter в скором времени появится возможность писать длинные посты.

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