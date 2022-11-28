Илон Маск: Apple практически перестала размещать рекламу в Twitter
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Об этом Маск написал в своём аккаунте в соцсети.
«Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?» — заявил он.
Ранее Маск спрогнозировал рост числа ежемесячных пользователей Twitter до миллиарда за 12—18 месяцев.
До этого бизнесмен пообещал «амнистию» заблокированных аккаунтов в Twitter.
Также Маск сообщал, что в Twitter в скором времени появится возможность писать длинные посты.