Илон Маск: Apple практически перестала размещать рекламу в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания Apple практически перестала размещать рекламу в Twitter.

Об этом Маск написал в своём аккаунте в соцсети.

«Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?» — заявил он.

Ранее Маск спрогнозировал рост числа ежемесячных пользователей Twitter до миллиарда за 12—18 месяцев.

До этого бизнесмен пообещал «амнистию» заблокированных аккаунтов в Twitter.

Также Маск сообщал, что в Twitter в скором времени появится возможность писать длинные посты.