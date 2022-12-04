Илон Маск запостил опрос о судьбе Ассанжа и Сноудена

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал в своём микроблоге опрос о дальнейшей судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена.

«Я не высказываю мнения, но обещал провести этот опрос. Следует ли помиловать Ассанжа и Сноудена?» — написал Маск в Twitter.

В опросе пользователям предлагается ответить либо «да», либо «нет».

Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена, заявил, что его клиент принял присягу и получил российский паспорт.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США.

Впоследствии Ассанж обратился в Европейский суд по правам человека для обжалования своей экстрадиции.