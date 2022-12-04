El Mundo: полиция Испании считает, что посылки со взрывчаткой отправили из Вальядолида
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники газеты, правоохранителям пока не удалось установить отправителя посылок.
Ранее испанская газета Okdiario сообщила, что в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в письме.
2 декабря спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал, что в шесть диппредставительств Украины в европейских странах поступили окровавленные посылки с глазами животных.