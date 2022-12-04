El Mundo: полиция Испании считает, что посылки со взрывчаткой отправили из Вальядолида

Разосланные посылки со взрывчаткой могли быть отправлены из города Вальядолид, заявили в El Mundo со ссылкой на полицию Испании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники газеты, правоохранителям пока не удалось установить отправителя посылок.

Ранее испанская газета Okdiario сообщила, что в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в письме.

2 декабря спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал, что в шесть диппредставительств Украины в европейских странах поступили окровавленные посылки с глазами животных.