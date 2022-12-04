Глава Нацразведки США: Вашингтон не видел оказания России военной помощи со стороны КНР

В США пока не видели свидетельств оказания военной помощи России со стороны Китая, заявила глава национальной американской разведки Эврил Хейнс.

«Китай продолжает играть на обеих сторонах. То есть они... находят возможность поддерживать Россию на международных площадках... В то же время мы не видели ничего, что говорило бы о военной поддержке», — цитирует её ТАСС.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ ранее заявил, что страна поддерживает диалог между Россией и Украиной по разрешению конфликта. Кроме того, КНР надеется на скорейшее прекращение огня на Украине.

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты не наблюдают признаков оказания помощи России в обходе санкций или военной поддержки спецоперации на Украине со стороны Китая.