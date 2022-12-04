Глава Нацразведки США: Вашингтон не видел оказания России военной помощи со стороны КНР
«Китай продолжает играть на обеих сторонах. То есть они... находят возможность поддерживать Россию на международных площадках... В то же время мы не видели ничего, что говорило бы о военной поддержке», — цитирует её ТАСС.
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ ранее заявил, что страна поддерживает диалог между Россией и Украиной по разрешению конфликта. Кроме того, КНР надеется на скорейшее прекращение огня на Украине.
1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты не наблюдают признаков оказания помощи России в обходе санкций или военной поддержки спецоперации на Украине со стороны Китая.