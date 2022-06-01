В США не выявили поддержки военной спецоперации России на Украине со стороны КНР

Соединённые Штаты не наблюдают признаков оказания помощи России в обходе санкций или военной поддержки спецоперации на Украине со стороны Китая. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«На данный момент мы не видели со стороны Китая ни систематической поддержки усилий России по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки», — приводит ТАСС его слова в интервью журналу Foreign Affairs.

Блинкен сообщил, что Вашингтон обеспокоен возможностью оказания помощи России со стороны Китая.

В начале мая постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки Западом оружия на Украину не принесут мира.