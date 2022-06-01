В США не выявили поддержки военной спецоперации России на Украине со стороны КНР

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Соединённые Штаты не наблюдают признаков оказания помощи России в обходе санкций или военной поддержки спецоперации на Украине со стороны Китая. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В США не выявили поддержки военной спецоперации России на Украине со стороны КНР
  • AP

«На данный момент мы не видели со стороны Китая ни систематической поддержки усилий России по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки», —  приводит ТАСС его слова в интервью журналу Foreign Affairs.

Блинкен сообщил, что Вашингтон обеспокоен возможностью оказания помощи России со стороны Китая.

В начале мая постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки Западом оружия на Украину не принесут мира.

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