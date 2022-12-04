В нацразведке США спрогнозировали снижение интенсивности боёв на Украине в ближайшее время
«Мы уже видим, что темпы ведения конфликта несколько снизились... Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы», — цитирует её ТАСС.
23 ноября помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что на Артёмовском направлении наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий.
Позже в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие освободили населённый пункт Курдюмовка в ДНР.