В США заявили, что не намерены фокусироваться на переговорах по восстановлению СВПД

В США не планируют фокусироваться на переговорах по восстановлению СВПД — Вашингтон намерен сосредоточиться на приписываемых Ирану поставках оружия и протестах в стране, заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Роберт Малли.

«Иран не заинтересован в данной сделке, и оттого мы сосредоточили внимание на других вопросах. Прямо сейчас мы в состоянии переломить ситуацию, предпринимая попытки сдержать и сорвать поставки оружия в Россию», — сказал он Bloomberg.

По словам дипломата, в США задумались о целесообразности переговоров по возобновлению ядерной сделки с учётом отсутствия заинтересованности в ней со стороны Тегерана.

«Иран возвращается за стол переговоров с неприемлемыми требованиями? На данный момент мы не собираемся фокусировать внимание на ядерной сделке, поскольку мы не можем позволить себе откатываться назад и позволять нас разыгрывать», — добавил Малли.

Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Каль ранее отметил, что вопрос о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе утратил свою актуальность в ближнесрочной перспективе.