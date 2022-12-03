Ирландский политик Макнамара призвал ЕС не разжигать конфликт на Украине
«Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией», — сказал Макнамара, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что конфликты прекращают люди, которые ведут «болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны».
Британский депутат Джейкоб Рис-Могг ранее раскритиковал заявление главы Еврокомиссии и назвал его «недипломатичным, неразумным и неправильным».
Как пишет ТАСС, фон дер Ляйен, выступая в Дублине, заявила, что народ Ирландии как никто другой «знает, что значит борьба за право на существование» своего государства, а сегодня «за свою независимость сражается другая европейская нация».