Ирландский политик Макнамара призвал ЕС не разжигать конфликт на Украине

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Ирландский политик Майкл Макнамара осудил высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сравнившей конфликт на Украине с историей ирландско-британских отношений. Он призвал её не отклоняться от курса, ради которого был создан Евросоюз — «чтобы поддерживать мир во всём мире».

«Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией», — сказал Макнамара, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что конфликты прекращают люди, которые ведут «болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны».

Британский депутат Джейкоб Рис-Могг ранее раскритиковал заявление главы Еврокомиссии и назвал его «недипломатичным, неразумным и неправильным».

Как пишет ТАСС, фон дер Ляйен, выступая в Дублине, заявила, что народ Ирландии как никто другой «знает, что значит борьба за право на существование» своего государства, а сегодня «за свою независимость сражается другая европейская нация».

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