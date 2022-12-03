Международный центр изучения Второй мировой войны планирует провести выставки в России

Международный исследовательский центр Второй мировой войны (MRC) в словенском Мариборе намерен в 2023 году провести в Москве выставки, посвящённые бывшему концентрационному лагерю Шталаг XVIII-D (Stalag XVIII-D).

«Первая наша задача на 2023 год заключается в том, чтобы постараться найти информацию об оставшихся 2 тыс. советских солдат, погибших на территории Stalag XVIII-D. Сейчас мы располагаем сведениями в отношении 3 тыс. людей», — рассказал ТАСС директор исследовательского центра Янез Уйчич.

Он выразил надежду на то, что в первой половине 2023 года получится организовать выставку, рассказывающую о концентрационном лагере Stalag XVIII-D в Москве, в здании Государственной думы, и в Санкт-Петербурге.

«Подобное мероприятие мы также планируем провести осенью следующего года в Европарламенте в Брюсселе. В течение следующих двух лет мы рассчитываем на то, что у нас получится стать неким координационным центром для музеев, которые занимаются поиском информации о советских военнопленных», — отметил Уйчич.

В конце октября в венгерском городе Дьёр после капитального ремонта открылось воинское захоронение, на мемориальные плиты которого нанесены имена советских солдат и офицеров, погибших на территории Венгрии во время Великой Отечественной войны.