В Альфа-банке заявили, что Фридман не имеет отношения к истории с задержанием в Британии

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Пресс-служба Альфа-банка сообщила РИА Новости, что бизнесмен Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом, а отношения к истории с задержанием предпринимателя в Лондоне не имеет.
В Альфа-банке заявили, что Фридман не имеет отношения к истории с задержанием в Британии
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«Нам неизвестно, о ком идёт речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», — сказали агентству в банке.

Как ранее сообщила газета The Independent, британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег.

В ряде СМИ появились сообщения о том, что речь идёт о Фридмане.

Посольство России в Лондоне потребовало от британских властей незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.

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