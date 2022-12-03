В Альфа-банке заявили, что Фридман не имеет отношения к истории с задержанием в Британии
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«Нам неизвестно, о ком идёт речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», — сказали агентству в банке.
Как ранее сообщила газета The Independent, британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег.
В ряде СМИ появились сообщения о том, что речь идёт о Фридмане.
Посольство России в Лондоне потребовало от британских властей незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.