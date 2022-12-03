Посольство России потребовало от Британии объяснить задержание российского бизнесмена

Посольство России в Лондоне потребовало от британских властей незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.

«Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснениями в связи с информацией Национального агентства по борьбе с преступностью о якобы произведённом в Лондоне задержании российского гражданина», — цитирует ТАСС российскую дипломатическую миссию.

Дипломаты потребовали незамедлительно уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях содержания россиянина.

Как ранее сообщила газета The Independent, британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег.