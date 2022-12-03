Французский политик Филиппо призвал Париж выйти из ЕС из-за тоталитарной политики Брюсселя

Французский политик Флориан Филиппо призвал Париж отказаться от членства в Европейском союзе из-за тоталитарной политики Брюсселя и Еврокомиссии в частности.

«ЕС угрожает лишить Венгрию €13 млрд, рискуя ввергнуть её в тяжёлый кризис. За предлогами скрывается настоящая причина: Венгрия не согласна с Урсулой (фон дер Ляйен, главой Еврокомиссии. — RT) в вопросе полной поддержки Зеленского. ЕС тоталитарен, мы должны покинуть его!» — написал Филиппо в Twitter.

В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия может рекомендовать ЕС сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу «широко распространённого взяточничества» в стране.