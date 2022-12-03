Премьер Канады назвал последствия COVID-19 и спецоперацию на Украине причинами инфляции
«Речь идёт о нарушении цепочек поставок, вызванных пандемией, речь идёт о незаконном вторжении России на Украину», — цитирует его ТАСС.
По словам Трюдо, по этим же причинам цены на продукты и энергоносители растут и в других странах.
На данный момент уровень инфляции в Канаде составляет 6,9%, что является рекордом за последние 40 лет.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Германии по итогам октября достигла 10,4%.
В сентябре стало известно, что годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда.