Премьер Канады назвал последствия COVID-19 и спецоперацию на Украине причинами инфляции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал последствия пандемии коронавируса и спецоперацию России на Украине причинами инфляции в стране.

«Речь идёт о нарушении цепочек поставок, вызванных пандемией, речь идёт о незаконном вторжении России на Украину», — цитирует его ТАСС.

По словам Трюдо, по этим же причинам цены на продукты и энергоносители растут и в других странах.

На данный момент уровень инфляции в Канаде составляет 6,9%, что является рекордом за последние 40 лет.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Германии по итогам октября достигла 10,4%.

В сентябре стало известно, что годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда.