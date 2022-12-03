Госдеп: Сноуден давно показывал свою верность России

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден, получивший российский паспорт, давно показывал свою верность России.

По его словам, в Вашингтоне в курсе сообщений о получении Сноуденом российского гражданства, но «не в состоянии подтвердить это».

«Единственное, что могу добавить, господин Сноуден давно сигнализировал свою верность России», — цитирует его РИА Новости.

Прайс добавил, что получение Сноуденом российского паспорта «только формализовало это».

Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена, заявил, что его клиент принял присягу и получил российский паспорт.

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