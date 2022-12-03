Госдеп: Сноуден давно показывал свою верность России

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден, получивший российский паспорт, давно показывал свою верность России.

По его словам, в Вашингтоне в курсе сообщений о получении Сноуденом российского гражданства, но «не в состоянии подтвердить это».

«Единственное, что могу добавить, господин Сноуден давно сигнализировал свою верность России», — цитирует его РИА Новости.

Прайс добавил, что получение Сноуденом российского паспорта «только формализовало это».

Ранее адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена, заявил, что его клиент принял присягу и получил российский паспорт.