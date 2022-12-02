Госдеп заявил о готовности США встречаться с Россией для обсуждения ДСНВ

Американский Госдепартамент заявил о готовности США встречаться с Россией для обсуждения темы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

Об этом сказал представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге.

«Мы сохраняем готовность встречаться с Россией в рамках органа по имплементации СНВ-III для обсуждения всех обеспокоенностей, которые есть у США и России в связи с договором», — цитирует его РИА Новости.

Также Прайс назвал ДСНВ «критически важным инструментом поддержания стабильности».

28 ноября стало известно, что сессия российско-американской консультативной комиссии по Договору о СНВ, ранее запланированная на 29 ноября — 6 декабря, не состоится в эти даты и будет проведена позднее.

Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что по ряду направлений американские коллеги демонстрировали нежелание воспринимать сигналы России и считаться с её приоритетами.