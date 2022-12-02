Москва посоветовала Парижу создать трибунал по преступлениям Франции в колониальных войнах

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Франции, которая заявляет о планах создать спецтрибунал по действиям России на Украине, следует сперва начать расследование собственных преступлений, совершённых в ходе колониальных войн, карательных операций и вмешательств по всему миру.
Москва посоветовала Парижу создать трибунал по преступлениям Франции в колониальных войнах
  • РИА Новости

Такое заявление опубликовал МИД России.

«Нынешняя попытка западных стран создать на скорую руку беспрецедентный по своему правовому нигилизму квазисудебный механизм — очередной пример практики двойных стандартов Запада», — говорится в комментарии министерства.

В Москве отметили, что особенно странно слышать подобные высказывания из Парижа.

«Военные преступления, совершённые французами в период колониализма, в Алжире — в период войны за независимость, в Индокитае, а из примеров новейшей истории — в Ливии, так и остались безнаказанными и лишили Францию морального права на выступления с такими заявлениями», — сказали в ведомстве.

В МИД также отметили, что так называемый специальный трибунал по «преступлениям агрессии России» не будет иметь ничего общего с правосудием.

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