ЕК предлагает ввести оборотные штрафы в отношении нарушающих санкции ЕС против России компаний

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Еврокомиссия предложила утвердить директиву, согласно которой компании, нарушающие санкции Европейского союза против России, будут обязаны платить оборотные штрафы.
ЕК предлагает ввести оборотные штрафы в отношении нарушающих санкции ЕС против России компаний
  • AP

Об этом сообщается на сайте ЕК.

Уточняется, что юридические лица также лишатся доступа к государственному финансированию, у них могут быть отозваны разрешения на ведение предпринимательской деятельности и т. д.

Подчёркивается, что ответственность юридических лиц не исключает возможности привлечения к уголовной ответственности физических лиц, которые являются исполнителями, подстрекателями или пособниками в совершении преступлений, охватываемых директивой.

Ранее ЕК предупредила, что за нарушение санкций ЕС против России физические лица могут получить пять лет тюрьмы.

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