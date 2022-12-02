ЕК предлагает ввести оборотные штрафы в отношении нарушающих санкции ЕС против России компаний

Еврокомиссия предложила утвердить директиву, согласно которой компании, нарушающие санкции Европейского союза против России, будут обязаны платить оборотные штрафы.

Об этом сообщается на сайте ЕК.

Уточняется, что юридические лица также лишатся доступа к государственному финансированию, у них могут быть отозваны разрешения на ведение предпринимательской деятельности и т. д.

Подчёркивается, что ответственность юридических лиц не исключает возможности привлечения к уголовной ответственности физических лиц, которые являются исполнителями, подстрекателями или пособниками в совершении преступлений, охватываемых директивой.

Ранее ЕК предупредила, что за нарушение санкций ЕС против России физические лица могут получить пять лет тюрьмы.