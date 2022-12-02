ЕК предлагает ввести оборотные штрафы в отношении нарушающих санкции ЕС против России компаний
- AP
Об этом сообщается на сайте ЕК.
Уточняется, что юридические лица также лишатся доступа к государственному финансированию, у них могут быть отозваны разрешения на ведение предпринимательской деятельности и т. д.
Подчёркивается, что ответственность юридических лиц не исключает возможности привлечения к уголовной ответственности физических лиц, которые являются исполнителями, подстрекателями или пособниками в совершении преступлений, охватываемых директивой.
Ранее ЕК предупредила, что за нарушение санкций ЕС против России физические лица могут получить пять лет тюрьмы.