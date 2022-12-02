ЕК предложила наказывать физлиц тюремным сроком за нарушение санкций ЕС против России

Физические лица, которые нарушат санкции Евросоюза против России, могут получить наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Об этом говорится в предложенной Еврокомиссией директиве о нарушении санкции.

«Предлагаемая директива будет предусматривать санкции для физических лиц. Эти санкции будут применяться ко всем упомянутым выше правонарушениям и в равной степени требуют от государств-членов применения эффективных, пропорциональных и оказывающих сдерживающее воздействие наказаний», — говорится в сообщении ЕК.

Для наиболее серьёзных преступлений предлагаемая директива устанавливает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет, которое судьи в государствах-членах должны налагать на физических лиц.

28 ноября Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений.

В МИД России выразили уверенность, что решение Совета Европейского союза является правовым произволом.