ЕК предложила наказывать физлиц тюремным сроком за нарушение санкций ЕС против России
- РИА Новости
«Предлагаемая директива будет предусматривать санкции для физических лиц. Эти санкции будут применяться ко всем упомянутым выше правонарушениям и в равной степени требуют от государств-членов применения эффективных, пропорциональных и оказывающих сдерживающее воздействие наказаний», — говорится в сообщении ЕК.
Для наиболее серьёзных преступлений предлагаемая директива устанавливает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет, которое судьи в государствах-членах должны налагать на физических лиц.
28 ноября Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений.
В МИД России выразили уверенность, что решение Совета Европейского союза является правовым произволом.