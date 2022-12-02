В МИД России заявили о намерении усилить безопасность российских дипмиссий

Статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов заявил о намерении усилить безопасность российских дипломатических миссий.

Об этом он сказал в ходе ежегодного совещания председателя Совфеда со статс-секретарями, заместителями руководителей федеральных органов власти.

«В этом году на одном из оперативных совещаний Совета безопасности России обсуждался вопрос, касающийся дополнительных мер по обеспечению безопасности наших дипмиссий. В результате совместно с ведомствами разработана и представлена на утверждение главе государства новая программа мероприятий, подготовлен указ президента об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посольство России в Канаде выступило с обвинением в адрес канадских властей из-за того, что Оттава не реагирует должным образом на многочисленные угрозы, которые с начала года получают российские дипломаты и их семьи.