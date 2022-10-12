Посольство России: власти Канады не реагируют на угрозы в адрес дипломатов и их семей
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо с угрозами в адрес российской дипмиссии.
«Несмотря на нашу обеспокоенность, канадские власти не предприняли никаких значимых мер для обеспечения безопасности — нашей и наших семей», — рассказали дипломаты журналистам.
29 марта российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ему поступают письма с угрозами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти Нидерландов не отреагировали на происшествия с российской дипмиссией в стране.