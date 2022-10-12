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Посольство России: власти Канады не реагируют на угрозы в адрес дипломатов и их семей

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Посольство России в Канаде выступило с обвинением в адрес канадских властей из-за того, что Оттава не реагирует должным образом на многочисленные угрозы, которые с начала года получают российские дипломаты и их семьи.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо с угрозами в адрес российской дипмиссии.

«Несмотря на нашу обеспокоенность, канадские власти не предприняли никаких значимых мер для обеспечения безопасности — нашей и наших семей», — рассказали дипломаты журналистам.

29 марта российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ему поступают письма с угрозами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти Нидерландов не отреагировали на происшествия с российской дипмиссией в стране.

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