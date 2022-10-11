Захарова: власти Нидерландов не отреагировали на инциденты с российской дипмиссией

Власти Нидерландов не отреагировали на происшествия с российской дипмиссией в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, в марте на территорию российского посольства забросили зажигательное устройство. Также в марте неизвестный призывал убить посла и его супругу.

«На днях нам сообщили, что рассмотрение обоих происшествий прекращено: в первом случае нет возможности вычислить поджигателя (при наличии записей с камер видеонаблюдения), а во втором — имело место только «пожелание», которое в представлении нидерландского прокурора не является призывом к действию», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.

Она отметила, что это говорит о двойных стандартах голландского правосудия.

29 марта российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ему поступают письма с угрозами.