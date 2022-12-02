Песков: непризнание США новых регионов России осложнит поиск почвы для переговоров

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Соединённые Штаты, как и прежде, не признают новые территории в составе Российской Федерации, что осложняет поиск почвы для переговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: непризнание США новых регионов России осложнит поиск почвы для переговоров
  • РИА Новости

«Соединённые Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации, это существенно осложняет поиск какой-то почвы для взаимного обсуждения», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что президент Путин был, есть и остаётся открытым для контактов.

«Конечно, наиболее предпочтительный путь для достижения наших интересов — это мирными, дипломатическими средствами», — подчеркнул пресс-секретарь.

Американский президент Джо Байден ранее заявил о готовности вести с российским лидером переговоры о завершении спецоперации на Украине, если Путин примет такое решение.

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