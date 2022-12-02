Песков: непризнание США новых регионов России осложнит поиск почвы для переговоров
- РИА Новости
«Соединённые Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации, это существенно осложняет поиск какой-то почвы для взаимного обсуждения», — сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что президент Путин был, есть и остаётся открытым для контактов.
«Конечно, наиболее предпочтительный путь для достижения наших интересов — это мирными, дипломатическими средствами», — подчеркнул пресс-секретарь.
Американский президент Джо Байден ранее заявил о готовности вести с российским лидером переговоры о завершении спецоперации на Украине, если Путин примет такое решение.