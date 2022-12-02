В МИД Китая заявили о разграблении Сирии американцами

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США разграбляют Сирию и постоянно нарушают международное право, которое они якобы стремятся защитить.

«Согласно официальной статистике сирийской стороны, в период с 2011 года по первую половину этого года незаконная добыча полезных ископаемых американскими военными нанесла ущерб Сирии на сотни миллиардов долларов. Размещение американских войск США в Сирии незаконно, хищение нефти и отъём зерна в Сирии незаконно, нанесение ракетных ударов по Сирии незаконно», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что такие действия и откровенное нарушение международного права не мешает американцам постоянно выставлять «напоказ своё стремление защищать мировой порядок, основанный на правилах».

«Так называемые правила США — не что иное, как оправдание и прикрытие для обслуживания их собственных интересов и сохранения гегемонии», — указал представитель МИД Китая.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что Запад продолжает разграбление природных ресурсов Сирии.