Орбан: санкции против газа и ядерной энергетики России станут трагедией для Венгрии

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Санкции в отношении газа и ядерной энергетики России будут иметь трагические последствия для Венгрии, поэтому она постарается этого не допустить.
Орбан: санкции против газа и ядерной энергетики России станут трагедией для Венгрии
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Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

«Для Венгрии это будет иметь трагические последствия, поэтому мы должны быть освобождены от такого решения», — сказал Орбан программе радиостанции «Кошут».

Венгерское правительство будет «бороться за защиту своих интересов», подчеркнул он.

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС не достигают своей цели по нанесению ущерба России и ослабляют лишь европейскую экономику.

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