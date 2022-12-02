Орбан: санкции против газа и ядерной энергетики России станут трагедией для Венгрии
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Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.
«Для Венгрии это будет иметь трагические последствия, поэтому мы должны быть освобождены от такого решения», — сказал Орбан программе радиостанции «Кошут».
Венгерское правительство будет «бороться за защиту своих интересов», подчеркнул он.
Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС не достигают своей цели по нанесению ущерба России и ослабляют лишь европейскую экономику.