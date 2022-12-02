Мишустин заявил об открытости России для кооперации с дружественными странами

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил об открытости России для кооперации с дружественными странами.

Об этом он сказал на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде.

«Наша страна остаётся открытой к кооперации с дружественными государствами. Теми, кто по опыту десятилетий понимает преимущества взаимодействия с близкой по географии, культуре и духовным ценностям Россией», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, у России есть всё необходимое, чтобы наращивать многоплановое торгово-экономическое, проектное и инвестиционное сотрудничество с ближайшими соседями.

«И Узбекистан входит в их число. Мы строим отношения на принципах равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — сказал Мишустин.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что газовый союз России, Казахстана и Узбекистана позволит расширить направления экспорта.

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