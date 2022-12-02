Kyodo: около 120 тысяч кур уничтожат в Японии из-за вспышки птичьего гриппа
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Отмечается, что на ферме в городе Идзуми было обнаружено 13 мёртвых кур. По 11 из них анализ выявил положительную реакцию на вирус птичьего гриппа. Это уже четвёртый случай в префектуре.
В материале также сказано, что с начала осени вспышки птичьего гриппа произошли в префектурах Окаяма, Кагава, Мияги, Аомори, Кагосима, Вакаяма, Тоттори и губернаторстве Хоккайдо.
Всего с начала первой вспышки в Японии было уничтожено около 3 млн птиц.
16 апреля вспышка птичьего гриппа произошла на птицеферме в японском городе Сираои.
27 апреля агентство BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР сообщило, что первый случай заболевания человека штаммом птичьего гриппа H3N8 был выявлен в Китае.