Kyodo: около 120 тысяч кур уничтожат в Японии из-за вспышки птичьего гриппа

Из-за вспышки птичьего гриппа в японской префектуре Кагосима начали уничтожение 120 тыс. кур.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Отмечается, что на ферме в городе Идзуми было обнаружено 13 мёртвых кур. По 11 из них анализ выявил положительную реакцию на вирус птичьего гриппа. Это уже четвёртый случай в префектуре.



В материале также сказано, что с начала осени вспышки птичьего гриппа произошли в префектурах Окаяма, Кагава, Мияги, Аомори, Кагосима, Вакаяма, Тоттори и губернаторстве Хоккайдо.

Всего с начала первой вспышки в Японии было уничтожено около 3 млн птиц.

16 апреля вспышка птичьего гриппа произошла на птицеферме в японском городе Сираои.

27 апреля агентство BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР сообщило, что первый случай заболевания человека штаммом птичьего гриппа H3N8 был выявлен в Китае.