BNO News: первый случай заболевания человека вирусом птичьего гриппа H3N8 выявлен в КНР

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Первый случай заболевания человека штаммом птичьего гриппа H3N8 выявлен в Китае, сообщает агентство BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

По данным комиссии, инфекция была подтверждена у четырёхлетнего жителя города Чжумадянь в центральной провинции Хэнань.

Отмечается, что заражение произошло в результате контакта с домашней птицей 5 апреля.

Согласно предварительной оценке комиссии, данный штамм пока не обладает способностью эффективно заражать людей, поэтому риск эпидемии низок.

Ранее вспышка птичьего гриппа произошла на птицеферме в японском городе Сираои.

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