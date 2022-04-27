BNO News: первый случай заболевания человека вирусом птичьего гриппа H3N8 выявлен в КНР
По данным комиссии, инфекция была подтверждена у четырёхлетнего жителя города Чжумадянь в центральной провинции Хэнань.
Отмечается, что заражение произошло в результате контакта с домашней птицей 5 апреля.
Согласно предварительной оценке комиссии, данный штамм пока не обладает способностью эффективно заражать людей, поэтому риск эпидемии низок.
Ранее вспышка птичьего гриппа произошла на птицеферме в японском городе Сираои.