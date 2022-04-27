BNO News: первый случай заболевания человека вирусом птичьего гриппа H3N8 выявлен в КНР

Первый случай заболевания человека штаммом птичьего гриппа H3N8 выявлен в Китае, сообщает агентство BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.