Экс-советник Госдепа Карден признал факт ударов США по энергообъектам других стран

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Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден в эфире турецкого новостного телеканала TRT World признал, что США неоднократно наносили удары по энергетической инфраструктуре других стран.
Экс-советник Госдепа Карден признал факт ударов США по энергообъектам других стран
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Как сообщает РИА Новости, во время обсуждения ситуации вокруг Украины он признал, что американские военные наносили удары по энергетической инфраструктуре ещё во времена конфликтов в бывшей Югославии и Ираке.

Отмечается, что также участвовавший в передаче первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский процитировал бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, который оправдывал бомбардировку энергетических объектов Югославии, лишавшей воды и электричества людей, желанием альянса победить в югославском конфликте.

В свою очередь, Карден заявил, что Украине и её союзникам не следует удивляться, что Россия использует зиму в своей операции.

«Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию «Шок и трепет» против Ирака в 2003 году», — заявил Карден.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия наносит удары лишь по инфраструктуре, которая помогает убивать русских.

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