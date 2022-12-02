Экс-советник Госдепа Карден признал факт ударов США по энергообъектам других стран

Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден в эфире турецкого новостного телеканала TRT World признал, что США неоднократно наносили удары по энергетической инфраструктуре других стран.

Как сообщает РИА Новости, во время обсуждения ситуации вокруг Украины он признал, что американские военные наносили удары по энергетической инфраструктуре ещё во времена конфликтов в бывшей Югославии и Ираке.

Отмечается, что также участвовавший в передаче первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский процитировал бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, который оправдывал бомбардировку энергетических объектов Югославии, лишавшей воды и электричества людей, желанием альянса победить в югославском конфликте.

В свою очередь, Карден заявил, что Украине и её союзникам не следует удивляться, что Россия использует зиму в своей операции.

«Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию «Шок и трепет» против Ирака в 2003 году», — заявил Карден.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия наносит удары лишь по инфраструктуре, которая помогает убивать русских.