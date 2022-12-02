Экс-советник Госдепа Карден признал факт ударов США по энергообъектам других стран
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Как сообщает РИА Новости, во время обсуждения ситуации вокруг Украины он признал, что американские военные наносили удары по энергетической инфраструктуре ещё во времена конфликтов в бывшей Югославии и Ираке.
Отмечается, что также участвовавший в передаче первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский процитировал бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, который оправдывал бомбардировку энергетических объектов Югославии, лишавшей воды и электричества людей, желанием альянса победить в югославском конфликте.
В свою очередь, Карден заявил, что Украине и её союзникам не следует удивляться, что Россия использует зиму в своей операции.
«Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию «Шок и трепет» против Ирака в 2003 году», — заявил Карден.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия наносит удары лишь по инфраструктуре, которая помогает убивать русских.