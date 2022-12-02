Airbus планирует отказаться от российского титана

Европейская авиастроительная компания Airbus планирует отказаться от импорта российского титана в течение нескольких месяцев, заявил глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн.

«Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идёт о титане. Это вопрос месяцев, а не лет», — приводит слова Шольхорна агентство Reuters.

Он отметил, что данный процесс является сложным и точную дату отказа от российского титана назвать пока нельзя.

21 июля американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Евросоюз в последний момент отклонил предложение о введении санкций в отношении российского производителя титана «ВСМПО-Ависма», который является важным поставщиком для Airbus.