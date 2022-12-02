Япония вводит санкции против связанных с ракетно-ядерной программой КНДР организаций

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Японское правительство приняло решение ввести санкции против трёх организаций и одного человека, которые по мнению Токио связаны с ракетно-ядерной программой КНДР.

«На заседании правительства решено добавить в список дополнительных санкций три организации и одного человека, связанных с запрещённой резолюциями Совета Безопасности ракетно-ядерной программой Северной Кореи», — цитирует ТАСС генсека кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

В списке, который приводит японский МИД, есть две торговые компании, хакерская группа Lazarus Group, а также представитель департамента оружейной промышленности КНДР во Вьетнаме.

18 ноября служба безопасности Японии на море заявила, что Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты.

«Рёнхап» со ссылкой на военных Южной Кореи передавало, что КНДР могла осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

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