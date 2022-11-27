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Ким Чен Ын назвал обладание сильнейшими в мире ядерными силами целью КНДР

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Генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын заявил, что построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил является первоочередной целью северокорейских властей.

«Наше неустанное дело по строительству ядерных вооружённых сил, направленное на вечную надёжную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом», — приводит его слова РИА Новости.

Северокорейский лидер назвал межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» «самым могущественным в мире» стратегическим оружием.

Ким Чен Ын также отметил «поразительный скачок», которого добилась страна в сфере ядерного вооружения.

18 ноября служба безопасности Японии на море заявила, что Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты.

«Рёнхап» со ссылкой на военных Южной Кореи передавало, что КНДР могла осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

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