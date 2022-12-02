Expressen: подрыв «Северных потоков» могли осуществить с надводного судна

Доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг в беседе с изданием Expressen заявил, что подрыв «Северных потоков» могли осуществить с надводного судна.

По его мнению, крупный высокоточный заряд был размещён на дне рядом с трубами «Северного потока». Ливонг считает, что в диверсии могли задействовать несколько судов для управления взрывным устройством.

В статье также приводится версия о том, что заряды на газопроводе были установлены с помощью подводных беспилотников.

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.